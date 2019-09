Bestuurder knalt tegen boom Alexander Haezebrouck

26 september 2019

18u56

Een bestuurder van een blauwe Renault Kadjar is donderdag rond 17 uur tegen een boom geknald op de Schuiferskapelsesteenweg in Tielt. De bestuurder reed richting Schuiferskapelle toen het plots mis ging. De bestuurder week uit naar rechts, raakte een boom en kwam dwars over de weg tot stilstand. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de man uit zijn auto helpen. Hij was bij bewustzijn en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis .Door het ongeval kon het verkeer een tijdje slechts alternerend passeren op de Schuiferskapelsesteenweg.