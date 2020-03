Bestuurder belandt met wagen in gracht Alexander Haezebrouck

08 maart 2020

16u52 0

In de Fonteinestraat in Tielt belandde vrijdagavond omstreeks 22 uur een bestuurder met zijn auto in de gracht. De bestuurder reed in de richting van Tielt en slipte plots om onduidelijke redenen in de gracht. De bestuurder raakte niet gewond. Een takelwagen moest ter plaatse komen om de auto terug uit de gracht te slepen.