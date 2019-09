Best Pittig Tielt klaar voor start zesde werkjaar Sam Vanacker

03 september 2019

10u00 0 Tielt Best Pittig Tielt, een dochtervereniging van Markant die mikt op dames tussen 20 en 45 jaar, start binnenkort hun zesde werkjaar. iedereen is welkom op de startactiviteit op 12 september in het Sint-Amandshof in Pittem.

“Zes jaar geleden zijn we gestart met Best Pittig Tielt omdat we een aanbod wilden uitbouwen voor jongere dames dat los stond van de reguliere activiteiten van Markant”, legt Karen Braekevelt uit, die samen met Natalie Schouppe voorzitter is. “We proberen elk jaar leuke, hippe activiteiten aan te bieden, gaande van cocktailtastings, chocoladeworkshops, bezoekjes aan bedrijven, gaan shoppen en lezingen.”

“Dit jaar nodigen we onder andere Delphine Steelandt uit van Fitmom, we gaan potten bakken, leren karabijnschieten en gaan jumpfitnessen. De precieze inhoud van de startactiviteit op 12 september houden we nog even geheim, maar iedereen is sowieso welkom, ook niet-leden. Het wordt een gezellige avond waar we ook meteen het jaarprogramma van toelichten.”

Geïnteresseerden kunnen terecht op bestpittigtielt@hotmail.com. Online inschrijven kan via https://markantvzw.be/best-pittig/in-je-buurt/tielt-best-pittig.