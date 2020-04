Beslissing over lot zomerevenementen in Tielt, Pittem en Meulebeke valt pas volgende week Sam Vanacker

16 april 2020

18u43 6 Tielt De burgemeesters van Tielt, Pittem en Meulebeke gaan wachten op de Veiligheidsraad van vrijdag 24 april voordat ze officieel beslissen over het lot van de Europafeesten, Zotte Maandag en de Berenfeesten. Al staat nu al zo goed als vast dat de drie evenementen afgelast worden.

Nadat de Veiligheidsraad woensdagavond liet weten dat massabijeenkomsten verboden worden deze zomer overlegde Pittems burgemeester Ivan Delaere (CD&V) met zijn collega’s uit Tielt en Meulebeke. “We willen duidelijke richtlijnen omtrent massabijeenkomsten alvorens we knopen doorhakken. Dat Rock Werchter niet kan, is duidelijk”, aldus Delaere. “Voor onze Zotte Maandag in Pittem ziet het er uiteraard ook helemaal niet goed uit, maar hoe zit het dan met de kleinere evenementen deze zomer? Hoe definieer je een massabijeenkomst? Is pakweg honderd man een massa? En als het kan met honderd man, kan het dan met vijfhonderd man? En hoe garandeer je dan de social distancing? Als gemeentebestuur moet je een antwoord hebben op die vragen. Die antwoorden hopen we volgende week te horen.”