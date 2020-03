Bescherming Delmerensmolen wordt opgeheven om sloop mogelijk te maken Sam Vanacker

04 maart 2020

07u11 1 Tielt Er loopt een openbaar onderzoek om de beschermde status van de Delmerensmolen in Aarsele op te heffen. De molen is al decennialang een doorn in het oog van het Tieltse stadsbestuur. Als de bescherming door het Agentschap Onroerend Erfgoed opgeheven wordt, kan de molen in principe gesloopt worden, maar dat zal op kosten van de belastingbetaler zijn aangezien de eigenaar al 25 jaar spoorloos is.

Op 16 december ondertekende de nieuwe Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) een besluit tot de ‘voorlopige gehele opheffing’ van de bescherming als monument van de stenen windmolen. Het openbaar onderzoek loopt af op 20 maart. Daarmee breekt een nieuw hoofdstuk aan in de lange lijdensweg van de molen. Halfweg de jaren negentig verdween de Engelsman die de molen had gekocht met de noorderzon, waarna het stadsbestuur vergeefs probeerde om de nieuwe eigenaar van de molen te worden. Sindsdien staat de molen te verkommeren omdat de stad geen zeggenschap heeft over de molen. De kans dat de eigenaar nog opduikt is klein, want er hangt hem een boete van bijna 600.000 euro boven het hoofd.

In de vorige legislatuur probeerde toenmalig schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld) nog om de molen gedeeltelijk te laten slopen via een spoedprocedure omwille van de veiligheid, maar Onroerend Erfgoed ging toen op de rem staan, al werd de procedure voor het opheffen van de bescherming wel in gang gezet. Die procedure is nu bijna rond. Wat er straks met de molen gebeurt valt af te wachten. “Als de bescherming opgeheven is kunnen we in principe makkelijker slopen, maar of we dat gaan doen weten we nog niet”, zegt schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V).

Kankerplek

“In de vorige legislatuur werd al berekend dat een sloop minstens 40.000 euro zal kosten. Dat zijn kosten die we niet zullen kunnen recupereren en die dus concreet door de belastingbetaler zullen zijn. Al zit er op termijn waarschijnlijk niets anders dan slopen op. De molen is een kankerplek. Duiven veroorzaken er overlast, de molen staat dicht bij de straat en er brokkelden al stenen af, waardoor het agentschap er eerder al een net rond liet spannen. De wieken en de kap werden eerder al verwijderd.”

Tijdens de loop van het openbaar onderzoek kan je documenten over de opheffing van de bescherming terugvinden op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.