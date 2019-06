Beroepscrimineel krijgt nog eens 18 maanden cel, onder andere voor bedreiging met foto van doodskist Bart Boterman

03 juni 2019

14u27 1 Tielt Nico C. (50) uit Tielt is veroordeeld tot achttien maanden cel. Hij stond dit keer in Brugge terecht voor een reeks feiten, onder andere voor het bedreigen van een kennis door een foto van een doodskist op te sturen, in januari 2018.

Het slachtoffer was zo onder de indruk dat hij in alle staten aangifte deed bij de politie. Nico C. moest zich ook verantwoorden voor diefstal, vandalisme en informaticabedrog. Samen met een kompaan had hij een vriendin bestolen. Hij glipte binnen in haar woning, sprak haar aan in de keuken en liet een kompaan ondertussen een Playstation en spelletjes stelen. Verder stak hij ook de banden lek van de auto van een ander slachtoffer met wie hij ruzie had. Tot slot haalde hij 280 euro af met de bankkaart van nog iemand anders. Naast de celstraf kreeg hij ook achthonderd euro boete.

Nico C. werd als minderjarige al veroordeeld voor verkrachting en als meerderjarige voor diefstal met geweld, inbraak, weerspannigheid, opzettelijke slagen en verwondingen en inbreuken op de wapenwet. Daarvoor zat hij al jarenlange celstraffen uit.