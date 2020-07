Benny (42) neemt roer over van tearoom Stanish: “15 jaar in de zorg gewerkt, maar ik miste het menselijke aspect. In de horeca vond ik dat terug” Sam Vanacker

10 juli 2020

18u10 12 Tielt Benny Dewitte wordt vanaf 11 augustus het nieuwe gezicht van tearoom en ontbijthuis Stanish op de Markt van Tielt. Hij woont in Izegem, maar werkte in een vorig leven dertien jaar als spoedverpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Nog een weekje staan huidig uitbaatster Kelly Havegeer en overnemer Benny Dewitte samen achter de toog, maar op 17 juli trekt Kelly de deuren van de zaak voor het laatst achter zich dicht. Op 11 augustus heropent Benny Dewitte ze. De 42-jarige Izegemnaar werkte het grootste deel van zijn leven in de zorg, maar hij gooide in 2018 het roer om en begon een nieuw leven in de horeca. Zijn carrière is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend.

Van lasser naar diensthoofd in ziekenhuis

“Oorspronkelijk ben ik lasser van opleiding, maar ik haalde later een diploma als verpleegkundige. Eerst als A2, later als bachelor-na-bachelor verpleegkunde. Tielt is me trouwens niet onbekend, want ik werkte dertien jaar op de spoedafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis, waarna ik nog eens twee jaar aan de slag ging in AZ Groeninge als diensthoofd van de afdeling longziekten. Maar in die laatste functie raakte ik bijna niet meer weg van mijn bureau en ik miste het menselijke aspect van de job. Dat menselijke was trouwens ook de reden waarom ik destijds voor de zorg koos. Jammer genoeg is werkdruk in de zorgsector door de jaren heen zodanig toegenomen dat het menselijke aspect op de achtergrond is geraakt en in het slechtste geval zelfs helemaal verdwenen is.”

Koken is altijd al een passie van me geweest. Thuis kook ik al altijd. Mensen gelukkig maken, daar draait het eigenlijk om voor mij Benny Dewitte

Dus besloot Benny in 2018 zijn leven een nieuwe wending te geven. “Koken is altijd al een grote passie van me geweest. Thuis kook ik altijd. Het menselijke aspect dat ik miste in de zorg hoopte ik in de horeca wel te vinden. Dat is gelukt ook. Mensen gelukkig maken: daar draait het om voor mij. Ik volgde een avondcursus gastronomie en samen met mijn toenmalige echtgenote nam ik een groot restaurant over in Brugge. Het was een nieuw begin en het leek even een droom die werkelijkheid werd, maar achteraf gezien waren we misschien wat te impulsief geweest en hadden we wat te veel hooi op onze vork genomen. De druk op ons gezin en onze relatie was enorm, tot het onhoudbaar werd. Na net geen jaar liep onze relatie spaak en daarmee kwam jammer genoeg een einde aan dat verhaal.”

De Izegemnaar ging eind 2019 werken in AZ Delta in Roeselare, maar kon moeilijk terug aarden in de sector waar hij een jaar voordien afscheid van had genomen. “Het was moeilijk om de draad terug op te pikken als verpleger. De werkdruk in de sector blijft enorm. Tijd om zorg op maat te bieden voor de patiënten is er niet. Ik hoop oprecht dat er daar verandering in komt, met de beloofde nieuwe investeringen in de zorg.”

“Ondanks alles had ik wel degelijk de smaak van de horeca stevig te pakken gekregen in Brugge. Toen een voormalige collega van het Sint-Andriesziekenhuis me plots liet weten dat er een goed draaiende tearoom over te nemen was in Tielt, heb ik eigenlijk niet lang geaarzeld.”

Zelfde concept

Benny verzekert dat het concept van Stanish by Kelly behouden blijft. “De ontbijtformules, de gekende dessertjes en de tearoom zal ik sowieso behouden. Een groot voordeel is dat we diezelfde formules ook in Brugge al hanteerden. Bovendien blijft Petra (de vaste medewerkster van Kelly, red.) sowieso ook aan boord. Wellicht zal ook mijn zoon Jorens volgend jaar meehelpen in de zaak. Hij wordt volgend jaar zestien. Mogelijk dat ik op termijn iets meer een eigen invulling aan de lunch zal geven, maar dat zal hoe dan ook niet voor de eerste maanden zijn. Ik ga hier in elk geval met heel erg veel goesting van start in Tielt.”