BELUISTER. Theater Dakwerken brengt cd ‘Welkom in Schorriemorrieland’ uit Sam Vanacker

07 juni 2019

10u23 5 Tielt Theater Dakwerken zit niet om een stunt verlegen. Eerder maakte het prettig gestoorde theatergezelschap uit Tielt al enkele bijzonder leuke adaptaties van sprookjes en ook de jaarlijkse toneelproductie is altijd een schot in de roos. Na de geslaagde revue eind vorig jaar komen ze nu op de proppen met een eigen cd.

De cd kreeg de naam ‘Welkom in Schorriemorrieland’ en wordt op 22 juni gelanceerd. Het gaat om een project van David Maertens en Severine Van Compernolle, meteen ook de drijvende krachten achter het kindertheater dat al vijf jaar tijdens de Europafeesten wordt gebracht. Bij dat kindertheater wordt steeds vaker muziek gebruikt en zo groeide het idee voor een cd met zelfgemaakte humoristische liedjes. Er staan zeventien nummers op de cd. Samen vertellen die een verhaal dat zich afspeelt in een sprookjeswereld. De nummers werden ingespeeld door de Schorriemorrieband, dat op twee leden na uit de bandleden van Maïski Mollie bestaat.

De cd wordt op zaterdag 22 juni voorgesteld in de voormalige kledingwinkel Broexx in de Kortrijkstraat. Er zijn twee uitvoeringen gepland. Om 17 uur is er een muziekvoorstelling voor kinderen, om 20 uur zijn volwassen luisteraars welkom. Een exemplaar van de cd reserveren kan op www.theaterdakwerken.be .

De voorstelling die Theater Dakwerken dit jaar tijdens de Europafeesten brengt, is overigens ‘Hans en Grietje’. Het kindertheater vindt net als vorig jaar plaats in de turnzaal van Sint-Michiel, die toegankelijk is via de Patersparking.