Belofte maakt schuld: directeur De Springplank loopt 23 kilometer naar Kortrijk voor het goede doel Sam Vanacker

18 december 2019

15u31 58 Tielt Directeur Bjorn Moerman van basisschool De Springplank is woensdag van Tielt naar Kortrijk gelopen. Negen leerkrachten legden de afstand af met de fiets. “Ik had beloofd dat ik zou lopen als we met onze school meer dan duizend euro zouden kunnen inzamelen voor het goede doel. En belofte maakt schuld.”

Basisschool De Springplank in de Tulpenlaan heeft zich de voorbije weken keihard ingezet voor De Warmste Week. “We organiseerden een filmnamiddag, hielden workshops, verkochten soep, er was een grootouderdag en de leerlingen van vijf en zes verkochten zelfgemaakte koekjes”, leggen juffen Daisy en Sofie uit. “We mikten op vijfhonderd euro, maar de acties liepen zo goed dat we besloten met het leerkrachtenteam naar Kortrijk te fietsen. We lieten ons door ouders en grootouders sponsoren per afgelegde kilometer. Onze directeur beloofde dat hij naar Kortrijk zou lopen als we de kaap van de duizend euro haalden. Die kaap hebben we dinsdag bereikt.”

Dus trok directeur Bjorn Moerman (48) woensdag zijn loopschoenen aan. “Ik ga bijna elk weekend lopen, al is dat dan meestal geen 23 kilometer”, lacht hij. “Het probleem is niet de conditie, maar wel het feit dat ik soms wat last heb van mijn knieën. Maar belofte maakt schuld, dus gaan we uiteraard de uitdaging aan.” Met succes, want de directeur kwam na twee uur en twintig minuten aan op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Hij werd er opgewacht door de fietsende leerkrachten en tien leerlingen, die waren nagereisd met de bus.

Het geld dat De Springplank ingezameld heeft, gaat naar Pleegzorg West-Vlaanderen. “De keuze voor een goed doel was snel gemaakt, want op school hebben we een paar kindjes met pleegouders. We doen het om die kinderen en hun lotgenoten een hart onder de riem te steken.”