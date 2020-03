Bejaarden onderhouden contact dankzij tablets vriendenkring brandweer Hans Verbeke

29 maart 2020

12u14 0 Tielt Zes tablets, een laptop en een digitaal fototoestel, goed voor een kost van zowat 2.000 euro. Dat heeft de vriendenkring van de brandweer Tielt over, voornamelijk om de bewoners van twee woonzorgcentra weer in contact te brengen met hun familie. De toestellen worden vanaf maandag in gebruik genomen.

“Sociale contacten zijn van groot belang in deze barre tijden en net daar moeten de bewoners van woonzorgcentra op inboeten”, zegt Pascal Dehullu, voorzitter van de Vriendenkring brandweer Tielt. “Die mensen hebben het al moeilijk en worden door de maatregelen rond corona helemaal van de buitenwereld afgesloten. Dat bleek ook toen we de directies van de woonzorgcentra Deken Darras en Sint-Andries contacteerden, met de vraag of wij voor hen iets konden betekenen. Mensen laten communiceren met hun familie en kleinkinderen blijkt er een pijnpunt omwille van het gebrek aan apparatuur. Daarom beslisten we om ons warm hart te laten zien.”

Geen woorden maar daden

In het woonzorgcentrum Sint-Andries bleek de nood aan een digitaal fototoestel en een laptop het meest acuut. De computer zal onder meer ingezet worden om beelden van dagactiviteiten, zoals de zit-yoga, te streamen naar een groot beeldscherm. De laptop die daarvoor vandaag gebruikt wordt, is sterk verouderd. In het woonzorgcentrum Deken Darras was er nood aan tablets. De toestellen werden zondagvoormiddag geleverd, vanaf maandag worden ze ook effectief gebruikt. “Ik denk dat we hiermee nog een keer aantonen dat de Tieltse brandweer een organisatie is van daden en niet zozeer van woorden”, besluit Pascal Dehullu.