Basisschool ’t Nieuwland loopt zich warm voor ziekenhuisclowns Sam Vanacker

29 november 2019

16u37 0 Tielt De vriendenkring van ’t Nieuwland pakt voor het tweede jaar op rij uit met een Warmste Schoolrun in de omgeving van de school. De opbrengst gaat dit keer naar de ziekenhuisclowns.

Net als bij de succesvolle eerste editie wordt er op donderdag 19 december weer een parcours uitgestippeld dat zowel de speelplaats als het nabijgelegen Paterspark aandoet. Vanaf 10 uur starten de kinderen met lopen en vanaf 17 uur zijn ook ouders, vrienden en sympathisanten van harte welkom om zoveel mogelijk rondjes te lopen in een muzikale en verlichte omgeving. Er staat ook een kerstbar met drankjes en hapjes. “Met het verzamelde geld steunen we dit keer de ziekenhuisclowns”, zegt Nico Van Poucke van de Vriendenkring. “Wekelijks bezoeken ze zieke kinderen in Vlaamse ziekenhuizen en ze zijn ook actief in het Sint-Andriesziekenhuis. Ter gelegenheid van de actie was er een korte voorstelling van de ziekenhuisclowns in de klassen.”

Inschrijven voor de Warmste Schoolrun kost vijf euro en kan de avond zelf ter plaatse.