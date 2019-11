Basisschool Het Spoor krijgt subsidies voor nieuwbouw: “Toen het nieuws bekend raakte sprongen onze leerkrachten een gat in de lucht” Sam Vanacker

27 november 2019

06u25 0 Tielt Basisschool Het Spoor in Tielt heeft plannen voor een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie van het secretariaat. Bedoeling is om er op termijn liefst honderd extra leerlingen te kunnen bijnemen. Om die plannen te kunnen realiseren, kan de school rekenen op een jaarlijkse huursubsidie van de overheid van 57.000 euro. Volgens directeur Stefaan Debouver is het plaatsgebrek in Het Spoor nijpend.

“Alles zit vol. Op tien jaar tijd is ons leerlingenaantal bijna verdubbeld tot een totaal van 230 leerlingen. Die uitbreiding heeft heel wat praktische gevolgen. We zijn in 2009 gestart met negen klassen. Nu hebben we er dertien”, zegt directeur Stefaan Debouver. “Zo hebben we onze computerklas moeten ombouwen tot leslokaal en werken we nu met mobiele laptops voor de computerlessen. Als er een leerling individuele begeleiding nodig heeft dan moeten we noodgedwongen een tafel en een stoel zetten in het lokaaltje waar we ook ons papier stockeren.”

“Voor bepaalde activiteiten kunnen we gelukkig terecht in de accommodatie van het Sint-Jozefsinstituut. Zo gebruiken we nu al de speelplaats en de refter van het Sint-Jozefsinstituut. We behoren dan wel niet tot dezelfde scholengemeenschap, maar we hebben een heel goede samenwerking. Al blijft de nood aan extra klassen bij ons erg hoog, zeker als je weet dat er in Tielt nu volop nieuwe verkavelingen bijkomen. In juni hebben we een aanvraag ingediend bij Agion (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs- nvdr) en vrijdag kregen we het goede nieuws dat ons dossier goedgekeurd werd. Toen ik het nieuws bekend maakte op school sprongen onze leerkrachten helemaal terecht een gat in de lucht.”

Vijf extra klaslokalen

Concreet wil de school het oude secretariaatsgebouw in de Stationsstraat helemaal tegen de vlakte gooien en vervangen door een grotere nieuwbouw met minstens vijf extra klaslokalen die zullen aansluiten op het achterliggende bestaande gebouw waar de huidige klaslokalen zich bevinden. Daarvoor krijgt Het Spoor een jaarlijkse huursubsidie van 57.000 euro over een periode van achttien jaar. Dat geld zal gebruikt worden om het nieuw te zetten schoolgebouw te huren. Via het relatief nieuwe systeem van huursubsidies kunnen scholen namelijk een beroep doen op een externe partner of een vzw die als bouwheer optreedt. Als het gebouw er dan staat kan de school de kosten ervan over een periode van 18 jaar afbetalen met de huursubsidies.

“Sowieso zal het huidige secretariaatsgebouw moeten worden afgebroken. Renovatie is geen optie meer. De volgende stap is samenzitten met het leerkrachtenteam en al onze wildste dromen op papier zetten. Daarna gieten we alles in een definitief plan en laten we een architect de plannen uittekenen. Hoe het uiteindelijke resultaat er uit zal zien valt af te wachten, maar we willen in elk geval maximaal gebruik maken van de beschikbare ruimte om goed gewapend te zijn voor de toekomst.”

Nog twee schooljaren te gaan

Rest de vraag wanneer die nieuwbouw er komt. “Ik heb nog twee schooljaren te gaan als directeur”, aldus Debouver. “Als we de nieuwbouw binnen die termijn zouden kunnen realiseren zou dat uiteraard heel mooi zijn, al bestaat de kans ook dat het voor mijn opvolger zal zijn. De timing hangt vanzelfsprekend af van verschillende factoren. We moeten het budget eerst helemaal rond krijgen en de begroting zal goedgekeurd moeten worden, terwijl er daarna ook vergunningen nodig zullen zijn. Hoe dan ook is de toekenning van de huursubsidies een fantastische eerste stap in de goede richting.”