Basisschool De Wijzer krijgt 40.000 euro subsidie

13 november 2019

09u18 2 Tielt Basisschool De Wijzer uit Kanegem krijgt een subsidie van 39.844,44 euro voor de vernieuwing van de elektriciteit en voor een nieuwe technische ruimte op school.

De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft in oktober 24 miljoen euro toegekend aan schoolprojecten in Vlaanderen. Vijftien miljoen ging naar grote nieuwbouwwerken, de rest wordt gebruikt voor kleinere moderniseringswerken. Alles samen wordt in deze regeerperiode een half miljard euro uitgetrokken om te investeren in scholen in Vlaanderen. De subsidies worden verdeeld via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).