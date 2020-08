Basisschool De Springplank opent als enige zomerschool in Tielt: “De sfeer zat meteen goed” Sam Vanacker

17 augustus 2020

16u59 3 Tielt Maandagochtend zette basisschool De Springplank de poorten in de Tulpenlaan twee weken voor de officiële start van het schooljaar al open. De Springplank ontving dertig kinderen verdeeld over drie zomerklasjes.

Daarmee is De Springplank de enige school in Tielt die gehoor gaf aan de oproep van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om een zomerschool te organiseren. “Voor sommige van onze leerlingen is dit echt een enorme meerwaarde”, zegt directeur Björn Moerman. “Het is nu eenmaal zo dat de verschillen tussen de kinderen gegroeid zijn in de coronacrisis. Daar kan je niet omheen.”

“Bij het einde van vorig schooljaar hebben we tijdens de klassenraden een lijst gemaakt van leerlingen waarvan we vermoedden dat ze een achterstand zouden oplopen. Daarop hebben we de ouders van die leerlingen gebeld met het advies in te schrijven voor de zomerklasjes. Toch zeker 75 procent heeft daar positief op gereageerd. Uiteraard is het ook zo dat het team van leerkrachten achter het initiatief staat. Vijftien personeelsleden en vier vrijwilligers hebben zich volledig vrijwillig aangemeld.”

Open zomerschool

Opmerkelijk is dat er vier van de dertig kinderen die zomerschool volgen externe kinderen zijn. “We hebben gekozen voor het concept van een open zomerschool. Enkele weken terug werd ik opgebeld door ouders van kinderen die hier geen school lopen, maar wel van de zomerklas gebruik wilden maken. Iedereen is hier welkom, dus daar zijn we op in gegaan. Voor de meeste kinderen is het leuk dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes terugzien, maar voor die vier kinderen was alles vandaag nieuw. Toch waren ook zij heel enthousiast.”

De kinderen in de zomerklasjes van De Springplank trouwens geen tien volle dagen op de schoolbanken te zitten. “in de voormiddag is er les, waarbij we focussen op rekenen en taal. Voor de andere vakken kan er later nog een inhaalbeweging gebeuren, maar bij taal en wiskunde is de basis heel belangrijk. In de namiddag maken we dan telkens tijd voor sport en spel. Zo worden er spelletjes gespeeld op de speelplaats en zijn de kinderen deze namiddag al naar recreatiedomein de Watewy getrokken. De sfeer zat meteen goed.”