Bang afwachten voor Tieltse Europafeesten: eventuele lightversie of integrale afgelasting? Sam Vanacker

15 april 2020

12u46 0 Tielt Zullen de 62ste Tieltse Europafeesten op 3, 4 en 5 juli kunnen doorgaan of niet? Als de Nationale Veiligheidsraad vanavond beslist om alle massa-evenementen af te gelasten tot pakweg half juli, dan zijn er geen Europafeesten dit jaar. Er werd al even nagedacht over een afgeslankte versie, maar dat lijkt in de praktijk moeilijk haalbaar.

Op dinsdag 10 maart onthulde het stadsbestuur de affiche van de 62ste Tieltse Europafeesten. Vijf dagen later veranderde onze wereld. De Rode Duivels zullen er al zeker niet te zien zijn en de kans dat Willy Sommers, The Levellers en The Sweet begin juli op een podium op de markt van Tielt staan lijkt klein. Eerder liet Rock Werchter, dat in hetzelfde weekend als de Tieltse feesten plaatsvindt, al weten dat headliner Pearl Jam afgezegd had. Volgens het stadsbestuur zijn er weliswaar nog geen afzeggingen voor Tielt, maar viroloog Marc Van Ranst zegt dat het zo goed als zeker is dat de grote evenementen vanavond verboden zullen worden door de veiligheidsraad. Hoe lang het verbod zal gelden is niet zeker, maar half juli is ondertussen een gangbare hypothese.

Als we toch groen licht zouden krijgen van de experts, dan zijn we klaar om het gaspedaal in te drukken.” Grietje Goossens

“We zijn allemaal bang aan het afwachten en morgen zullen er knopen doorgehakt worden”, zegt schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Wij zijn weliswaar niet afhankelijk van ticketverkoop zoals een festival, maar we hopen uiteraard dat er toch groen licht komt, niet alleen voor de optredens, maar ook voor de braderie en dus voor de handelaars in het kernwinkelgebied. Alles ligt klaar. Ook het drukwerk voor Tielt Zomert (het gebundelde activiteiten- en evenementenaanbod deze zomer Tielt - nvdr) is af, maar we kunnen het niet drukken zolang we niet weten waar we aan toe zijn. Idem voor de bierviltjes en de placemats van Tielt Zomert. Die zijn zinloos als de horeca dicht blijft. Als we toch groen licht zouden krijgen van de experts, dan zijn we klaar om het gaspedaal in te drukken.”

Europafeesten Light?

Maar de kans dat de overheid de motor van die wagen laat starten is klein. Volgens Goossens werd er al aan soort light-versie van de Europafeesten gedacht waarbij de regels rond samenscholingen eventueel zouden gerespecteerd kunnen worden, maar dat is in de praktijk zo goed als onhaalbaar. “Het was een denkpiste om een soort Europafeesten Light op poten te zetten. Dan zouden we bijvoorbeeld de markt afzetten en slechts vijfhonderd man toelaten voor het podium. Maar dan heb je het risico dat de mensen in de Kortrijkstraat te dicht op elkaar staan om toch iets van het optreden op te vangen. En als samenscholingen van meer dan honderd personen verboden worden, hoe organiseer je dan een braderie? Moeten we de koorts van de bezoekers opmeten? En zullen die bezoekers niet weg blijven uit vrees voor besmetting? Heel moeilijk allemaal.”

Geen uitstel

De Europafeesten uitstellen tot pakweg begin september is nooit een optie geweest volgens de schepen. “De agenda’s van die buitenlandse bands zijn afgestemd op een hele tournee. The Levellers kan je niet zomaar vragen om eens over en weer te komen naar Tielt in september. Bovendien zal er dit najaar al meer dan genoeg op de agenda staan. Dus als het niet kan op 3,4 en 5 juli, dan zullen de 62ste Tieltse Europafeesten pas in 2021 plaatsvinden.”