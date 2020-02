Bakkerij Björn opent tweede winkel in Bedevaartstraat Sam Vanacker

04 februari 2020

12u51 0 Tielt Sinds dinsdagochtend kunnen de Tieltenaars die achter het station wonen terug bij een bakker terecht in eigen buurt. Bakkerij Björn, die al een vestiging heeft in de Steenovenstraat, opende in de Bedevaartstraat namelijk een tweede zaak.

Nadat bakker Andy eind oktober 2019 de deuren sloot zagen Björn Wittevrongel (32) en zijn vrouw Charlotte Vancoullie (36) hun kans schoon om het vrijgekomen pand te kopen. Het koppel runt al zeven jaar een bakkerij in de Steenovenstraat en heeft er voortaan een tweede zaak bij. “De locatie gaf de doorslag”, zegt Charlotte. “In de omgeving van het station zijn er nog amper winkels met verse voeding en bovendien komt er aan de overkant van de bakkerij straks ook een nieuwe wijk bij. We hebben de voorbije maanden de winkel wat opgefrist en we hebben sinds kort ook een nieuwe bestelwagen, want alleen in de Steenovenstraat wordt er gebakken. Dagelijks brengen we ons vers brood naar de winkel. Nathalie Martens, die al zeven jaar bij ons werkt in de Steenovenstraat, is de winkelverantwoordelijke in de Bedevaartstraat. Ze wordt bijgestaan door Sandy Verbeke.”

Bakkerij Björn in de Bedevaartstraat is tijdens weekdagen telkens open van 6 uur tot 18 uur. Op zaterdag is de zaak open 6.30 uur tot 18 uur en op zondag van 6.30 uur tot 14 uur. Maandag is sluitingsdag. De bakkerij is te bereiken via 051/69.09.49.