Baby Mila, geboren met twee melktandjes: “Dit zien we slechts eens om de tien jaar” Sam Vanacker

07 juni 2019

18u05 0 Tielt Vrijdagnamiddag is in het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis de kleine Mila Vanhoutegem ter wereld gekomen met twee bijtklare melktandjes in de mond. Volgens de kinderarts maken ze dat in het ziekenhuis hoogstens een keer om de tien jaar mee.

Papa Manolito Vanhoutegem en mama Tatiana Van Cauwenberghe uit Zulte werden omstreeks 14.30 uur de ouders van Mila, een flinke baby van 2,910 kilo. Mila komt terecht in een kroostrijk gezin met vier broertjes en zusjes. Al zagen papa en mama net na de geboorte iets vreemds in haar mondje. Iets dat ze bij hun vier vorige kindjes niet voor hadden. “De gynaecologe dacht eerst dat het om wat slijmpjes ging, maar toen de vroedvrouw de baby schoonmaakte zagen we duidelijk twee tandjes onderin haar mondje zitten”, vertelt Manolito (34).

Manolito is in het dagelijks leven dakwerker en woont samen met Tatiane in Deinze met hun kinderen Iluna (9), Liâm (6), Ilanah (4) en Alianah (3). Nu is daar met Mila een vijfde kindje bijgekomen. “Meteen heeft ze iets wat haar van haar broertjes en zusjes niet hadden bij de geboorte”, gaat Manolito verder. “Maar Mila is kerngezond en dat is voor ons uiteraard het belangrijkste. Die tandjes zijn wel een heel vreemd zicht bij zo’n kleintje en het zal wat wennen worden, maar tegelijk maakt dat ons Mila nu al heel bijzonder meisje.”

Kinderarts Kristien Evens bevestigt dat zoiets bijzonder weinig voorvalt. “In het Sint-Andriesziekenhuis maken we dat misschien een keer om de tien jaar mee. En dan gaat het vaak om een tandje. Twee is helemaal uitzonderlijk. Al is er daar uiteraard helemaal niets mis mee. Reden tot bezorgdheid is er niet. Mogelijk vallen de tandjes wel wat vroeger uit dan gewoonlijk waardoor het misschien wat langer zal wachten worden op de volwassen tanden. Dat valt af te wachten, maar reden tot bezorgdheid is er niet.”

Luc De Maesschalk van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde deelt die mening. “Het komt nog voor dat kinderen geboren worden met melktandjes. Dat kan hoegenaamd geen kwaad, al vergt het uiteraard wel wat extra zorg van de kant van de ouders. De tandjes moeten goed verzorgd worden en met zoetigheid en fopspeentjes moet toch voorzichtig omgesprongen worden. Per slot van rekening krijgen we allemaal maar een reeks melktanden. Het grootste nadeel is dat het bij de borstvoeding ook wel een pak minder aangenaam is voor de mama.” Al zal dat laatste geen probleem vormen, want net zoals bij hun oudere kindjes is het koppel niet van plan om borstvoeding te geven.