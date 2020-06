Baby- en kinderspeciaalzaak Mimi Baby verhuist naar Kortrijkstraat en wordt bijna vijf keer zo groot Sam Vanacker

22 juni 2020

18u13 2 Tielt Melissa De Coster van Mimi Baby begint in oktober een nieuw hoofdstuk in de Kortrijkstraat in Tielt, al houdt ze de precieze locatie liever nog even geheim. De zaak wordt alvast ondergebracht in een pand dat bijna vijf keer zo groot is als de winkel in de Ieperstraat. “Genoeg ruimte voor een gezelliger concept en meer beleving.”

Na een carrière als office manager bij een interimkantoor gaf Melissa De Coster (31) in januari 2018 haar leven een nieuwe wending en opende ze de deuren van baby- en kinderspeciaalzaak Mimi Baby in de Ieperstraat. Amper 2,5 jaar later verhuist ze naar een nieuwe en grotere locatie. “De beperkte grootte van de winkel in de Ieperstraat heeft me eigenlijk al van in het begin parten gespeeld”, vertelt Melissa. “Een grote voorraadruimte heb ik er niet en bijna alles moet dus op bestelling gebeuren. Er is bovendien geen parking voor de deur en veel ruimte om meubeltjes uit te stallen is er ook al niet. Als ik een workshop wil organiseren, moet ik bijna de hele winkel ombouwen om plaats te maken. Ik was al langer aan het uitkijken naar een nieuwe locatie, maar eind vorig jaar ben ik echt beginnen zoeken.”

Huiselijke sfeer

De zoektocht eindigde bij een pand in de Kortrijkstraat dat ondertussen al een paar jaar leeg staat. De verbouwingen zijn al volop bezig. “Er is nog wat werk aan de winkel, maar het is een fantastische locatie en met 350 vierkante meter is het pand bijna vijf keer zo groot als de winkel nu. Niet alleen is er plaats genoeg om vier kinderkamers tentoon te stellen, het laat me ook toe het concept van de zaak aan te passen en volop op beleving en plezier in te zetten. Zo ga ik een gezellige ruimte inrichten waar aanstaande ouders in een huiselijke sfeer terecht kunnen voor de geboortelijsten, terwijl er ook twee keer per maand workshops zullen plaatsvinden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan borstvoedings- of EHBO-workshops, maar ook aan een workshop babymassage of een workshop met advies voor ouders met moeilijke slapers.”

Geheim

Het precieze adres van de nieuwe zaak wil Melissa liever nog even geheim houden. “De klanten zijn erg nieuwsgierig. Op 3 juli, precies drie maanden voor het openingsweekend van 3 en 4 oktober, ga ik online meer informatie lossen. Als tipje van de sluiter kan ik wel al meegeven dat het om een pand gaat waar tot 2002 ook al een kinderspeciaalzaak in gevestigd was. In zekere zin keer ik dus terug naar de roots van het gebouw.”