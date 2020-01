Autosportshow in Europahal Sam Vanacker

05 januari 2020

10u21 0 Tielt Autosportmagazine Racing Media Magazine organiseert op zaterdag 11 en zondag 12 januari een racing-show in de Europahal in Tielt. Vijftig wagens uit verschillende takken van de autosport zullen er tentoongesteld worden.

De opbrengst van het evenement gaat naar het Ronald Mc Donaldkinderfonds.“Naast het inzamelen van een mooi bedrag voor het goede doel is het de bedoeling dat de autosport eens uit de negatieve spiraal van berichtgeving gehaald wordt”, zegt Geert Louagie van RMmagazine. “Autosportfanaten hebben het hart op de juiste plaats. Heel wat grote namen uit de autosportwereld, waaronder Paul Lietaer, Kris Princen en Sandro Belio zullen er gratis hun wagens tonen en handtekeningen uitdelen.”

De beurs is zowel op zaterdag als op zondag open van 10 tot 19 uur. Op zaterdag is er vanaf 14.30 uur een handtekeningensessie in de grote zaal.