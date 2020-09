Automobiliste (41) gewond na duik in gracht VHS

29 september 2020

Langs de Keizerstraat in Kanegem is maandagavond iets na 17 uur een auto in de gracht beland. Dat gebeurde toen de bestuurster, een vrouw van 41 uit Pittem, om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloor. De dame in kwestie raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gebracht.