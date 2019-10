Automobilist ziet voetganger niet door hevige regen: jongetje (11) lichtgewond VHS

01 oktober 2019

17u02

Een jongen van 11 jaar uit Pittem is dinsdagmorgen op een zebrapad in de Grote Hulststraat in Tielt aangereden door een 61-jarige automobilist uit Tielt. De scholier liep lichte verwondingen op. De automobilist had de voetganger te laat opgemerkt omdat het op dat moment hevig aan het regenen was.