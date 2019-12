Automobilist vlucht weg na knal tegen bestelwagen LSI

30 november 2019

10u11

Bron: LSI 24 Tielt In de Oude Stationstraat in Tielt is vrijdagnacht rond 1 uur een auto tegen de geparkeerde bestelwagen van aannemer Wim Bostyn geknald. Na de botsing vluchtte de bestuurder van de wagen weg. De bestelwagen van Wim is volledig verloren.

Rond 1 uur wou de echtgenote van Wim gaan slapen. Net op dat moment hoorde ze buiten een luide knal. “Ze ging meteen buiten kijken en zag dat een Seat Ibiza, die uit de richting van het station kwam, frontaal tegen mijn bestelwagen was gereden”, vertelt Wim. “In de wagen zaten twee mannen. Ze stapten beiden ongedeerd uit en zetten het op een lopen. Mijn echtgenote liep hen achterna waardoor de passagier toch nog terugkeerde. De chauffeur keerde niet terug. Naar verluidt reed hij zonder rijbewijs met de wagen van zijn zus.”

Voor Wim Bostyn is het de vierde keer dat hij na een ongeval voor de deur in de brokken deelt. “Maar de schade was nooit zo groot”, aldus Wim. “Mijn Volkswagen Crafter is volledig verloren. Ik moet een oplossing zien te vinden om maandag opnieuw aan de slag te kunnen. Wellicht zal ik eerst een bestelwagen moeten huren.”

Wim dringt er bij het stadsbestuur op aan maatregelen te onderzoeken om de snelheid in de straat te verlagen. “Er wordt hier veel te snel gereden”, vindt Wim. “Ook dit keer reed het voertuig snel. Mijn volgeladen bestelwagen is door de klap anderhalve meter verplaatst. De beste oplossing zou zijn om eenrichtingsverkeer in te voeren maar dat zal wellicht niet gebeuren. Maar er zijn andere snelheidsremmende mogelijkheden.”

De brandweer van de zone Midwest rukte in het holst van de nacht uit om de brokstukken en vloeistoffen op de weg op te ruimen. Er raakte bij het ongeval niemand gewond.