Automobilist haalt in bocht wagen in en knalt tegen elektriciteitspaal: bestuurder zwaargewond VHS

07 oktober 2019

15u58 3 Tielt Op de Marialoopsesteenweg in Tielt is maandag rond 00.30 uur een auto tegen een elektriciteitspaal geknald. Daarbij raakten twee mensen gewond.

De bestuurder van een Opel Astra haalde op de Marialoopsesteenweg in Tielt in een bocht naar rechts een voorligger in. Tijdens dat manoeuvre verloor de automobilist, een man van 27 uit Meulebeke, de controle over het stuur. De Opel Astra raakte van de weg af en botste tegen een elektriciteitspaal, die daardoor afknakte. De klap was hevig. De bestuurder raakte zwaargewond. Ook zijn passagier, een man uit Koekelare, werd naar het ziekenhuis overgebracht. De wagen was rijp voor de schroothoop. De bestuurder van de ingehaalde auto bleef ongedeerd. De brandweer kwam de rijweg proper maken.