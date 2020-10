Automobilist gewond na zware klap tegen ferme boom langs kaarsrechte weg VHS

10 oktober 2020

17u15 2

Op de Burgemeester A. Guilbertlaan in Tielt is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeval gebeurd. J.D., een man van 32 jaar uit Tielt, reed rond 00.45 uur in de richting van De Ratte toen hij om nog onbekende reden afweek van de kaarsrechte weg. Zijn BMW van de 5-reeks botste aan de linkerkant van de straat frontaal tegen een ferme boom. Omdat bij de alarmmelding sprake was dat de man gekneld zat achter het stuur, rukte de brandweer uit. J.D. werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis overgebracht. De man liep lichte verwondingen op.