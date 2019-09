Auto’s botsen op Hulstplein: drie gewonden VHS

20 september 2019

17u09

Aan het Hulstplein in Tielt gebeurde vrijdagmorgen rond half zes een ongeval. Een 52-jarige man uit Meulebeke, die in de Hulststraat uit de richting van de Vierhoek kwam, botste er met een wagen die uit de ondergeschikte weg kwam. Door de klap begon zijn voertuig te tollen. De andere wagen, waarin een man en een vrouw zaten, ging over de kop. Beide inzittenden liepen lichte verwondingen op. De Meulebekenaar hield er een hoofdwonde en enkele breuken aan over. De brandweer kwam ter plaatse om de rijweg weer proper te maken.