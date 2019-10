Auto botst tegen vrachtwagen: drukke N35 afgesloten voor alle verkeer VHS

15 oktober 2019

Langs de Ruiseledesteenweg in Tielt is dinsdagmorgen iets na vijf uur een auto tegen een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde tussen ’t Gelove en de Opel-concessie Decaigny. De vrachtwagen kwam uit de richting van Aalter, de personenwagen was tegenligger. Het voertuig botste links tegen de wegreus. Door de klap belandde de auto ondersteboven op het vrijliggend fietspad. De bestuurder werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis overgebracht. Omdat ook de vrachtwagen moest getakeld worden, was de Ruiseledesteenweg tot rond kwart na zeven plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer moest er omleiden. Nadien kon de ochtendspits wel weer normaal verlopen.