Arbeider raakt zwaargewond na val van dak VHS

12 mei 2020

18u25 4 Tielt In de Tieltse deelgemeente Kanegem raakte dinsdagvoormiddag een man zwaargewond toen hij tijdens werken van een dak viel. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Het voorval gebeurde rond 10 uur aan een particuliere woning langs de Kanegemstraat. Arbeiders van het natuursteenbedrijf Marbrino uit Deinze waren er aan de slag. Eén van hen kroop op het dak om er te werken aan de schoorsteen. Maar op een bepaald moment gleed hij uit en viel uiteindelijk over de dakrand. Met een smak belandde hij enkele meters lager op de grond. Buurtbewoners ontfermden zich over het slachtoffer, dat bij bewustzijn bleef. De man kreeg nadien de dringendste zorgen toegediend door een medisch team en werd vervolgens naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.