Arbeider gewond bij arbeidsongeval bij aardappelinpakbedrijf LSI

02 maart 2020

17u07

Bron: LSI 0 Tielt Bij aardappelinpakbedrijf Warnez op de Marialoopsesteenweg in Tielt is maandagnamiddag een arbeider gewond geraakt bij een arbeidsongeval.

De 33-jarige man uit Wingene raakte met zijn been gekneld in een machine om paletten te kantelen. De brandweer werd opgeroepen om de man te komen bevrijden, maar die hulp bleek uiteindelijk niet nodig. Bij aankomst was hij al bevrijd. De arbeider kreeg de eerste zorgen toegediend van het MUG-team en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar.