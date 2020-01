Apero Con Fuoco brengt kamermuziek uit de 19de eeuw naar Malpertuis Sam Vanacker

16 januari 2020

16u57 0 Tielt In het kader van de aperitiefconcertenreeks Apero Con Fuoco is er op zondag 9 februari een concert met drie laureaten van de Tieltse academie in Theater Malpertuis. Hoboïst en streekgenoot Bram Nolf, fagottist Luc Loubry en pianist Hans Ryckelynck stellen er hun nieuwe cd voor.

Luc Loubry was bijna veertig jaar solist bij het Nationaal Orkest van België, waar hoboïst Bram Nolf de jongste twintig jaar een collega van hem was. Samen met pianist Hans Ryckelynck (laureaat van de befaamde Kapel Koningin Elisabeth) namen ze op basis van oude partituren in 2019 de cd ‘A Tale of Reeds...’ op, vol Franse en Belgische kamermuziek uit de 19de en 20ste eeuw. Enkele van die vergeten pareltjes haalt het trio op 9 februari onder het stof voor het Tieltse publiek.

Kaarten reserveren kan op 051/42.82.60 of via samw@tielt.be. De toegangsprijs bedraagt twaalf euro (leerlingen van de academie betalen vijf euro). Het concert start om 11 uur. De concertreeks wordt georganiseerd met de steun van het Tieltse stadsbestuur, Rotary-Club en Piano’s Maene.