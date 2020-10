Aperitiefconcertreeks Apero con Fuoco terug van weggeweest Sam Vanacker

05 oktober 2020

14u52 0 Tielt De maandelijkse aperitiefconcerten van Apero Con Fuoco zijn terug van weggeweest. De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord opent het achttiende seizoen op zondag 25 oktober met een coronaproof concert van het kwartet Jedutun.

Het openingsconcert, dat om 11 uur start in CC Gildhof , wordt verzorgd door Jedutun, met onder meer Karla Savat in de rangen. Ze is leerkracht dwarsfluit, groepsmusiceren, muzieklab en muziekgeschiedenis aan de Tieltse academie. Samen met Veerle Devos (viool), Isabelle Buyck (altviool) en Chantal Suys (cello) vormt ze het kwartet JEDUTUN. Ze brengen een programma met als motto ‘een wereld in beweging’, met afwisselend Westerse muziek, Joodse muziek, Arabische muziek, tango en musicalinvloeden. Kaarten reserveren kan via deze link, via 051/42.82.60 of samw@tielt.be. Een ticket kost 12 euro (leerlingen van de academie betalen 5 euro). Reserveren is verplicht omwille van het beperkt aantal plaatsen en de contacttracing.