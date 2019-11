Aperitiefconcert met laureaten academie in Malpertuis SVR

14 november 2019

13u09 0 Tielt In het kader van de aperitiefconcertenreeks Apero Con Fuoco is er op zondag 8 december een zangoptreden met twee laureaten van de Tieltse academie in Theater Malpertuis. S opraan Heleen Goeminne en mezzosopraan Lotte Verstaen concerteren samen met pianist Wouter Vande Ginste.

Beide jonge zangeressen zijn actief op concertpodia in binnen- en buitenland, zowel solo, in opera- als in koorverband. Ze komen op uitnodiging van de Lions Club naar Malpertuis en krijgen er het gezelschap van pianist Wouter Vande Ginste, die aan de Tieltse academie ook hun vaste begeleider was in de zangklas. Ze brengen duetten en solo-aria’s uit opera’s van Mozart, Donizetti, Offenbach, Bizet en Menotti. Ook het kunstlied komt aan bod met heerlijke liederen van Schubert en Mendelssohn.

Het concert start om 11 uur. Wie wil meegenieten kan kaarten reserveren via 051/42.82.60 of samw@tielt.be. Een kaart kost 12 euro (leerlingen van de academie betalen 5 euro).