Annie en Willy nemen na 36 jaar afscheid van ‘t Winkeltje: “Dankbaar voor de vele mooie jaren” Sam Vanacker

30 september 2020

14u13 2 Tielt Annie Van Parys (62) en haar man Willy De Backer (66) stonden woensdag voor de laatste keer achter de toonbank van ‘t Winkeltje in de Wingensesteenweg. Na 36 jaar nemen ze afscheid van het buurtwinkeltje. “We gaan de babbeltjes en de klanten enorm missen, maar we willen tijd maken en genieten van de kleinkinderen”, zegt Annie. De klanten kunnen op hun beide oren slapen, want Cindy Ovaere (42) neemt vrijdag al het roer over.

Op verschillende plekken in de zaak staan boeketten en bloemstukjes, geschonken door trouwe klanten voor het pensioen van Annie. Zij nam de zaak in 1984 over van haar schoonvader Maurice De Backer, die er op zijn beurt in 1964 mee begon. ‘t Winkeltje is een klassieke, authentieke buurtwinkel die in de voorbije 56 jaar een vaste waarde is geworden in Tielt. “Je zou haast denken dat je een bloemenwinkel binnenstapt”, lacht Annie. “We zijn de klanten heel erg dankbaar voor de vele mooie jaren. Daarom hebben we vandaag ook een kleine attentie voor elke trouwe klant. Al hebben we ook een heel dubbel gevoel bij het afscheid. ‘t Winkeltje is ons kindje en we gaan het sociaal contact met de mensen enorm missen. Maar aan de andere kant is het ook tijd om los te laten.”

Kleinkinderen

Annie en Willy verkochten het pand en verhuizen in oktober naar een andere woonst in Tielt. “We willen meer tijd maken om te genieten van het leven en we willen er zijn voor de kinderen en de kleinkinderen. Zowel Willy als ik zijn opgegroeid in een bakkersgezin. Als kind zagen we onze vaders allebei niet vaak. Eigenlijk hebben ook onze twee zonen ons misschien wat te vaak moeten missen door het werk. Ondertussen hebben we met Nora (5) en Zias (7 maanden) twee kleinkinderen. Voor hen willen we er zijn. Het wordt een nieuw, ander hoofdstuk in ons leven. De klanten kunnen gerust zijn, want met Cindy hebben we een prima opvolgster. Zelfs onze zesjarige boxer Nyssa mag hier in het woongedeelte achter de zaak blijven wonen. Ze is het hier gewend en haar meenemen naar ons nieuwe huis ligt praktisch wat moeilijk. Daar zijn we Cindy dankbaar voor.”

Tijdelijk marktkraam

Want Cindy Ovaere (47) wordt dus behalve eigenares van het huis ook het nieuwe baasje van Nyssa. “Ik woon ondertussen vijf jaar in Tielt en ben een vaste klant van ‘t Winkeltje. Ik was al langer op zoek naar een nieuwe uitdaging en van zodra ik zag dat ‘t Winkeltje te koop stond, was ik geïnteresseerd.” Eind oktober, als Willy en Annie eenmaal verhuisd zijn, heropent Cindy de winkel. Tot die tijd gaat ze vanuit een marktkraam op de parking werken. “Het kraam gaat vrijdag al open. Zo hoeven de klanten ‘t Winkeltje niet te missen terwijl Annie en Willy rustig kunnen verhuizen. Sowieso ga ik met take-away koffie starten en straks komen er ook automaten met enkele dagschotels op de parking, maar voor de rest zal er in eerste instantie voor de klanten niets veranderen. Ook de opening op zondagnamiddag blijft trouwens behouden. Al gaan we mettertijd het gamma wat uitbreiden, met de focus op lokale producten. En dat mijn hondje Luca er dankzij Nyssa een speelkameraadje bij heeft, is gewoon mooi meegenomen.”