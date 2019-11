Animal Rights voert maandag opnieuw actie aan Tielts slachthuis Valentijn Dumoulein

16 november 2019

16u14 0 Tielt Dierenrechtenorganisatie Animal Rights zal op maandag 18 november opnieuw actie voeren aan de poorten van het varkensslachthuis in Tielt. Ze gaan er van 6 tot 9 uur vreedzaam actie voeren.

Met de actie willen ze een statement maken tegen het dierenleed dat gepaard gaat met het consumeren van vlees. Animal Rights bracht twee jaar geleden undercoverbeelden van het Tieltse slacthuis naar buiten. Daarin was toen te zien hoe varkens werden geslagen en geschopt. “Sommige dieren sterven door verdrinking in een broeibad van 60 °C en anderen worden bij bewustzijn gekeeld”, zegt Els Van Campenhout van Animal Rights. “Hier worden duizenden dieren per dag geslacht in de meest gruwelijke omstandigheden.” Volgens de organisatie tekenden reeds 175.000 mensen een petitie tegen een sluiting van het slachthuis. Dat kondigde in de nasleep van de beelden een reeks maatregelen aan om enkele pijnpunten in het proces aan te pakken. Het slachthuis moet zich evenwel toch voor de rechter verantwoorden voor inbreuken op de wet dierenwelzijn en inbreuken rond hygïene en volksgezondheid. De pleidooien staan voor 25 november op het programma.