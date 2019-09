Animal Rights tekent bezwaar aan tegen uitbreiding vergunning slachthuis Tielt SPS

02 september 2019

16u08

Bron: Belga 0 Tielt Animal Rights tekent bezwaar aan tegen de uitbreiding van de omgevingsvergunning van Exportslachthuis Tielt. De uitbreiding gaat concreet over het vervroegen van de slachturen op zaterdag. Animal Rights vindt de uitbreiding onaanvaardbaar omdat de rechtszaak voor dierenmishandeling tegen het slachthuis nog lopende is.

Door de uitbreiding van de omgevingsvergunning zou het slachten voortaan om 5 uur 's ochtends beginnen in plaats van 7 uur. Daarmee zou de capaciteit van het slachthuis worden vergroot.

Volgens Animal Rights is dat onaanvaardbaar door een nog lopende rechtszaak tegen het slachthuis wegens dierenmishandeling. De organisatie maakte enkele jaren geleden beelden in het slachthuis waarop te zien was hoe de dieren hardhandig werden aangepakt. Sindsdien ijvert de organisatie voor het definitief opdoeken van het slachthuis, onder andere via een petitie die meer dan 175.000 keer werd ondertekend.

Daarop volgde een rechtszaak. De uitspraak daarin valt op 25 november 2019. Daarom diende Animal Rights een bezwaarschrift in bij het stadsbestuur van Tielt. Daarbij eist de organisatie dat de vergunning wordt geweigerd.