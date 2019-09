Animal Rights tekent bezwaar aan tegen uitbreiding vergunning Debra-Meat LSI

02 september 2019

17u16

Bron: LSI 0 Tielt Dierenrechtenorganisatie Animal Rights tekent bezwaar aan tegen de vraag van het slachthuis van Tielt om de omgevingsvergunning uit te breiden.

Het slachthuis is vragende partij om op zaterdag vanaf 5u in plaats van om 7u te mogen slachten. “Een uitbreiding van de slachturen zou onaanvaardbaar zijn in een periode waarin het slachthuis zich voor dierenmishandeling moet voor de rechter verantwoorden”, aldus Els Van Campenhout van Animal Rights. De organisatie diende een bezwaarschrift in bij het stadsbestuur. Het wijst op een verhoogde milieubelasting, meer verkeershinder, gevaar voor de volksgezondheid, meer dierenleed en de instandhouding van een industrie die niet duurzaam is. In 2017 kwam het slachthuis in opspraak nadat Animal Rights er expliciete beelden van mishandelde varkens schoot. De organisatie vraagt sindsdien de sluiting van het slachthuis.