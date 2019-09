Amuzang gaat André Hazes Jr. achterna met ‘Leef!’ SVR

18 september 2019

16u36 0 Tielt Amuzang, het koninklijk koor van de parochie Sint-Jozef Werkman, organiseert op zaterdag 19 en zondag 20 oktober onder de noemer ‘Leef!’ een optreden in de Sint-Jozefskerk. Speciale gaste is accordeoniste Sandra Mollin.

“Als opvolger van het concert ‘Onderweg’ uit 2017 kiezen we dit jaar voor de titel ‘Leef !’, verwijzend naar het gelijknamige populaire lied van André Hazes junior”, legt dirigent Rik Stevens uit. “Al meer dan een jaar zijn we met onze vijftig leden aan het oefenen voor dit concert. We hebben zestien verschillende nieuwe liederen aangeleerd en de luisteraars zullen heel wat herkenbare nummers te horen krijgen, met zowel klassieke als eigentijdse nummers, zowel in het Nederlands als in het Engels. Vanzelfsprekend komt ook André Hazes Jr. aan bod.”

Het koor wordt bijgestaan door gastartieste Sandra Mollin, in Tielt bekend als docente accordeon aan de Academie voor Muziek en Woord. “Als soliste bewijst ze met enkele zelf gekozen nummers haar virtuositeit en de veelzijdigheid van dit populaire instrument, terwijl ze ook graag de samenwerking met het koor opzoekt. Ze won verschillende prijzen op provinciale wedstrijden en werd zelfs meermaals accordeonkampioene van de Benelux.”

De regie is in handen van Stefaan De Cloet en de presentatie wordt verzorgd door Rudi Ailliet. Tijdens het concert zijn er ook getuigenissen van Tieltenaars Leander Verdievel (de man achter ‘Gevoel voor tumor’) en Severine Van Compernolle (de oprichtster van dameswandelclub ‘de wandelteefjes’). Het concert start op zaterdag om 20 uur, op zondag om 16 uur. Kaarten kosten tien euro en zijn te verkrijgen bij de leden of telefonisch bij Lena Vanluchene op 051/40.33.85.