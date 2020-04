Altijd al je eigen bier willen brouwen? Dankzij Tieltse brouwerij De Poes kan het nu: “Ik wil zoveel mogelijk mensen appreciatie voor het vak bijbrengen” Sam Vanacker

22 april 2020

16u23 17 Tielt Ondernemen in coronatijden betekent extra creatief zijn. Stijn David van brouwerij De Poes opent daarom begin mei een webshop en lanceert ook ‘Start 2 Brew’-zelfbrouwpakketten waarmee je thuis twintig liter eigen pils kunt brouwen. “Of ik daarmee niet in mijn eigen vingers snij? Integendeel. Ik wil mensen leren appreciëren wat een brouwer doet. Uit liefde voor het vak.”

Klanten kunnen kiezen tussen drie brouwpakketten: pils, Belgische tripel en Belgisch dubbel. Daarmee kun je dus je eigen pils, blonde tripel of bruin bier thuis brouwen. Een pakket kost 45 euro en bevat een eenvoudig brouwrecept en genoeg hop, mout, suiker en gist voor twintig liter bier. “Een professionele brouwketel zit er uiteraard niet bij, maar met twee grote kookpotten, een spatel en een degelijke zeef kun je ook al aan de slag”, zegt Stijn. “Allemaal dingen die je makkelijk bij een doe-het-zelfzaak kunt vinden.”

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit zelfs tot meer appreciatie voor het harde werk van kleine brouwerijen zal leiden. En ik zou er helemaal niets op tegen hebben als ik er hierdoor straks enkele collega’s bij krijg Stijn David

Een brouwerij die mensen aanmoedigt thuis hun eigen bier te brouwen. Het klinkt tegenstrijdig, maar dat is het volgens Stijn niet. “Ik wil mensen de liefde voor het vak bijbrengen. Hoe meer mensen ik kan leren wat een brouwer doet en hoe bier ontstaat, hoe liever. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit zelfs tot meer appreciatie voor het werk van kleine brouwerijen zal leiden. En ik zou er helemaal niets op tegen hebben als ik er hierdoor straks enkele collega’s bij krijg. Ik ben per slot van rekening negen jaar geleden ook zelf gestart als hobbybrouwer", knipoogt Stijn.

“Telkens wanneer ik een nieuw brouwsel uitprobeer, doe ik dat per twintig liter. Maar voor alle duidelijkheid: het recept in de pakketten is niet dat van De Poes. Dat hou ik vanzelfsprekend geheim, maar de recepten zijn met zorg samengesteld en uit mijn ervaring als professioneel brouwer ontstaan. Wie een brouwpakket in huis haalt, mag me trouwens altijd bellen of mailen om advies.”

Webshop in de maak

Naast de zelfbrouwpakketten is er ook een webshop in de maak. “Leveren aan cafés of restaurants zit er niet in, waardoor mijn omzet met ongeveer tachtig procent gedaald is. Ik lever ondertussen wel al enkele weken bier aan huis in Tielt en daarbij krijg ik steeds vaker de vraag of er online besteld kan worden. Vanaf mei zal dat mogelijk zijn. Behalve de Poesbieren en de brouwpakketten zul je ook merchandise, zoals emailleborden, T-shirts en een ‘De Poes’-kaartspel online kunnen kopen.”

Wie niet wil wachten tot de lancering van de webshop kan nu al een brouwpakket van brouwerij De Poes bestellen. Een pakket kost 45 euro, inclusief verzending en thuislevering. Bestellen kan via info@brouwerijdepoes.be.