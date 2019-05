Alsnog (gedeeltelijke) subsidie voor revue ‘t Ringland van Theater Dakwerken Sam Vanacker

30 mei 2019

19u05 0 Tielt Theater Dakwerken krijgt alsnog een gedeeltelijke subsidie voor hun revue ’t Ringland. Eerder wou het stadsbestuur geen subsidie toekennen voor de politiek geladen voorstelling, maar na tussenkomst van de nationale cultuurpactcommissie werd een compromis uitgewerkt waarbij 2.625 euro subsidie toegekend wordt, of vijftig procent van het reguliere bedrag.

Volgens de subsidieregeling die het stadsbestuur uitgewerkt had na de sluiting van cultuurcentrum Gildhof konden de vaste gebruikers met regelmatig terugkerende voorstellingen een beroep doen op een subsidie van 750 euro per voorstelling. Zo kwam de stad tegemoet voor de kosten van een alternatieve locatie.

Het stadsbestuur argumenteerde dat ‘t Ringland geen terugkerende voorstelling was, waardoor Theater Dakwerken dus niet in aanmerking kwam voor de subsidie. Al speelde ook de politieke geladenheid en de timing van de voorstelling, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, vanzelfsprekend een rol. Theater Dakwerken argumenteerde dat de revue wel degelijk een terugkerend evenement was - het is de zevende revue in Tielt sinds 1985 - en bleef ijveren voor de subsidie. Aangezien er zeven voorstellingen waren, ging het om 5.250 euro.

“De cultuurpactcommissie is met een compromisvoorstel gekomen waarin zowel het stadsbestuur als Theater Dakwerken zich kunnen vinden”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Er werd afgesproken dat vijftig procent van het bedrag, of 2.625 euro, toegekend zou worden. Daarmee is de discussie beslecht en draaien we die bladzijde om.”