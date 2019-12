Aleydis officieel onder de vleugels van Vives SVR

06 december 2019

10u53 0 Tielt Verpleegkundeschool Aleydis, met afdelingen in Waregem en Tielt, gaat voortaan door het leven als Vives HBO5 Waregem-Tielt, met als ondertitel graduaat verpleegkunde.

De school maakt samen met de HBO5-opleidingen verpleegkunde van Brugge, Ieper, Kortrijk en Roeselare al vijf jaar deel uit van het samenwerkingsverband met de hogeschool Vives. De school werkt al dus al langer onder de vleugels van Vives, maar zet die samenwerking nu meer in de verf. Vives HBO5 Waregem-Tielt heeft vestigingen in de Vijfseweg in Waregem en in de Grote Hulststraat in Tielt.