Al vijfhonderd scholen ingeschreven voor vierde editie Rode Neuzen Dag: ook Sint-Jozefsinstituut en Freinetschool Het Reuzenhuis doen mee Sam Vanacker

11 juni 2019

11u54 0 Tielt Het startschot is gegeven voor de campagne van de vierde Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. D e actie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Nu al zijn ruim vijfhonderd scholen ingeschreven.

Waar de vorige jaren de focus lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius die dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Hoogtepunt van de actie wordt een grote slotshow op 29 november.

“Een op de vijf jongeren heeft mentale problemen. Hen wilden we de voorbije jaren met Rode Neuzen Dag helpen. Dit jaar ondersteunen we vijf op de vijf jongeren. Omdat we zien dat mentale problemen vaak samenhangen met fysieke en sociale onzekerheden, is het nodig dat we onze focus verruimen. Want elke jongere kan steun gebruiken”, aldus VTM-nieuwsanker en Rode Neuzen Dag-supporter Birgit Van Mol.

‘Ook ik voelde me lelijk als tiener’

Uit een onderzoek bij 1.000 Vlaamse jongeren blijkt dat een op de twee jongeren het gevoel heeft dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school, terwijl ook onzekerheid over hun uiterlijk hen parten speelt. “Ook ik voelde mij lelijk als tiener, “zegt Sarah Van Gysegem, jongerenexpert bij de Gezinsbond en auteur van ‘Typisch tieners’. “Maar ik kon mezelf na de uren niet meer vergelijken met de knapste meisjes op school. Vandaag is dat vergelijkingsmateriaal op sociale media er 24 op 24, 7 op 7. Als je weet dat veertig procent van de jongeren élke dag stress voelt, kun je moeilijk spreken van een zalig onbezorgde jeugd. Jongeren kijken nochtans met een heel open blik naar de wereld en maken graag grote plannen. Maar de druk op hun schouders is zwaar.”

Om die problematiek onder de aandacht te brengen roept De Rode Neuzen Dag dit jaar zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. “We willen de scholen zo goed mogelijk inspireren en ondersteunen”, licht Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-supporter Sam De Bruyn toe. “Het geld van de actie van de school gaat integraal naar hun eigen gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.”

In Tielt doen alvast Freinetschool Het Reuzenhuis en het Sint-Jozefsinstituut terug mee. Beide scholen deden ook vorig jaar mee. “We zetten met heel veel plezier opnieuw onze schouders onder de actie”, klinkt het bij de directie van het SJI. “Mentale weerbaarheid bij jongeren is een heel belangrijk thema dat onze aandacht verdient.” Welke concrete acties de scholen zullen ondernemen wordt later bekend gemaakt.

Scholen die zich nog willen inschrijven kunnen dat doen op rodeneuzendag.be. Rode Neuzen Scholen maken kans een speelplaatsoptreden te winnen van Niels Destadsbader of K3.