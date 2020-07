Akkoord rond collegesite beheerst gemeenteraad

Tielt

De plannen met de collegesite waren donderdagavond de hoofdbrok op de gemeenteraad van donderdag was het nieuwe protocolakkoord met stond nagenoeg helemaal in het teken van de collegesite. Oppositiepartijen sp.a en N-VA/Open Vld, die in de vorige legislatuur zelf aan de onderhandelingstafel zaten van het collegesiteproject, gaven hun visie op het nieuwe protocolakkoord met projectontwikkelaar THV Kortrijkstraat . Open Vld/N-VA keurde het voorstel mee goed, sp.a onthield zich.