Afvalcontainer uitgebrand naast atelier schrijnwerker Alexander Haezebrouck

01 mei 2020

15u25 0 Tielt Langs de Wontergemstraat in Aarsele vatte vrijdagmorgen omstreeks 10 uur een afvalcontainer vuur. De afvalcontainer stond onder een houten afdak naast een atelier van een timmer- en schrijnwerkbedrijf. “Gelukkig merkte mijn zoon het vuur op, anders kon de atelier volledig weg geweest zijn”, vertelt schrijnwerker Marniek Declercq.

“Gelukkig kwam mijn zoon net toe toen het vuur uitbrak”, vertelt schrijnwerker Marniek Declercq. “Toen ik van aan mijn bureau ter plaatse was, sloegen de vlammen al enkele meters hoog tegen het houten afdak. We hebben meteen onze poederblusser gebruikt en de brandweer verwittigd.” Bij de schrijnwerkerij konden ze het vuur grotendeels blussen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, werd het vuur volledig gedoofd. De schade bleef beperkt bij de afvalcontainer zelf en het houten afdak. “Gelukkig hebben we het zo snel opgemerkt”, vertelt Marniek. “Anders was de krans groot dat de vlammen zouden overgeslagen hebben op mijn atelier, dat zou veel erger geweest zijn.”