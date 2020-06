Afval in brand gestoken in ondergrondse garage in Tielt LSI

17 juni 2020

08u22

Bron: LSI 10 Tielt In Tielt is dinsdagnacht brand gesticht in de ondergrondse garage van een nieuwbouwproject van Bouwservice Van Hulle. Er vatte een hoop afval vuur maar schade bleef uit.

Rond 2.30 uur hoorden werknemers van het vlakbij gelegen bedrijf Mitsubishi Chemical Advanced Materials het brandalarm in het gebouw in aanbouw afgaan. Ze gingen een kijkje nemen en zagen een vuurgloed. Ze alarmeerden de brandweer en haalden het brandende afval naar buiten. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al geblust. Politie onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. Bouwservice Van Hulle bouwt op de industriezone in de Robert Tavernierlaan en Galgenveldstraat, vlak bij de Ringlaan, een nieuwe toonzaal en bureaus.