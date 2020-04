Afscheid van Ruben (26) in beperkte kring, later nog viering ter nagedachtenis LSI

21 april 2020

17u34

Bron: LSI 0 Tielt In de decanale Sint-Pieterskerk in Tielt zal in beperkte familiekring afscheid genomen worden van Ruben Nemegheer (26) uit Tielt. Door de coronamaatregelen kan een uitgebreider afscheid niet maar op een latere datum zal een eucharistieviering aan hem opgedragen worden.

De jongeman kwam zaterdagnacht om het leven toen hij met een vriend tijdens een ritje met een Gator in Poesele (Deinze) als passagier onder de vierwieler terecht kwam. Ruben was voorzitter van de Groene Kring in Tielt en hielp bij zijn ouders Bart en Anja in De Aardappelhoeve, hun aardappelverwerkend bedrijf langs de Putterijstraat. “Zoals hij heeft geleefd, zo heeft hij ons leven verlaten”, prijkt op de rouwbrief. “Goedlachs, genietend en vol levenskracht.” Naast zijn ouders laat Ruben ook zijn zus Ellen achter.