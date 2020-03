Afhalen of bestellen in Tielt? Stad bundelt de mogelijkheden Sam Vanacker

31 maart 2020

10u55 0 Tielt De stad wil de lokale ondernemers tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk steunen en lanceert een nieuw initiatief. Online is een kaartje te vinden waarop alle zaken met afhaal-en bestelmogelijkheden op Tielts grondgebied gebundeld zijn.

De kaart is hier te vinden en biedt een overzicht van nagenoeg alle horecazaken en handelaars in Tielt en deelgemeenten die nog open zijn tijdens de coronacrisis, in veel gevallen met een aangepaste service. Behalve adres, openingsuren en contactgegevens zie je per handelaar ook wat er verkocht wordt en hoe er besteld en betaald kan worden. Ondernemers die nog niet op de kaart staan kunnen zich via dezelfde link registreren.

De kaart werd gemaakt via het zogenaamde GIS-systeem (Geografisch Informatie Systeem) van de stad. Dat is de software die steden en gemeenten in de eerste plaats gebruiken voor stedenbouwkundige informatie, al zijn ook andere toepassingen mogelijk. Ook in andere gemeenten wordt het GIS-systeem overigens al op dezelfde manier ingeschakeld tijdens deze crisis.