Afgeleid door huilende baby: automobiliste rijdt fietser aan VHS

22 juli 2019

17u00 0

Langs de Zuiderring in Tielt werd maandagvoormiddag rond tien uur een fietser aangereden. Het slachtoffer, een man uit Oostrozebeke, reed op het fietspad. Een vrouw die met haar wagen uit de landelijke Wielmakerstraat kwam, merkte de fietser niet op omdat ze even afgeleid was door haar huilende baby. Het kwam tot een botsing waarbij de Oostrozebekenaar lichtgewond raakte.