Afgelast door corona. Waar kan ik nog naartoe en waar niet in de regio Tielt? Volg het hier

12 maart 2020

12u19 0 Tielt Alle evenementen tot 1.000 mensen worden geannuleerd, alle rusthuizen en dienstencentra gaan dicht tot na de paasvakantie en burgemeesters zoals Bart Tommelein van Oostende roepen op de raad van viroloog Van Ranst op te volgen en alles af te gelasten. De maatregelen rond het coronavirus worden steeds uitgebreider. Om het overzicht te bewaren voor jouw regio bundelen we hier alles in één stuk.

VLAANDEREN: Geen misvieringen meer. De katholieke bisschoppen van ons land hebben beslist om alle publieke liturgische samenkomsten te schrappen. De maatregel gaat in vanaf dit weekend en geldt alvast tot vrijdag 3 april. Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen wel plaatsvinden, zij het in beperkte kring. De kerkgebouwen blijven wel open voor persoonlijk gebed en bezinning.

VLAANDEREN: Alle jeugdactiviteiten worden afgelast tot 31 maart. Zo gaan de Chiro- en scoutsactiviteiten niet door en ook de jeugdhuizen moeten de deuren dicht houden.

TIELT: Eerder vandaag liet joggingclub AVMO Molenland weten dat de 12-urenjogging van aanstaande zaterdag gewoon door zou gaan, maar daar is verandering in gekomen. “Gezien de laatste ontwikkelingen wordt de 12-urenjogging uitgesteld naar een latere datum”, laat Karel Cannaert van AV Molenland weten.

TIELT: Brouwerij De Poes gelast op aangeven van de Belgische Brouwerbond en FEVIA alle geplande rondleidingen in de brouwerij af. De maatregel geldt zeker tot 20 maart.

TIELT: De Kunstacademie en de Academie voor Muziek en Woord schrappen alle publieke concerten en evenementen. Het Apero Con Fuoco concert van zondag 22 maart gaat niet door, mogelijk wel op latere datum. De Grote Uitprobeerdag van zaterdag 28 maart wordt uitgesteld naar zaterdag 20 juni. De academiewandeling in Aarsele van zondag 29 maart gaat niet door. Het Creatieconcert ‘U hoort het voor het eerst’ van dinsdag 31 maart gaat wel door, maar voor een lege zaal, zonder publiek.

TIELT: Pop-up Creabeurs Bis-Arts, die op zaterdag 4 en zondag 5 april zou hebben plaatsgevonden in feestzaal De Post, wordt verplaatst naar een latere datum. “We nemen onze verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt en door het grote aantal bezoekers en de diversiteit in leeftijden willen wij geen onnodige risico’s nemen”, zegt Cindy Wielfaert van Bis-Arts.

WINGENE: Basis-en kleuterschool Sint-Jan schrapt de Open Peuter-dag van aanstaande zaterdag. De opendeurdag zal worden verplaatst naar een latere datum.

WINGENE: Het Gala Van de Leeuw van Unizo, een tweejaarlijkse netwerk- en awardevenement waarbij Unizo Wingene-Zwevezele op zoek gaat naar de ondernemers van het jaar, is geschrapt. Er werd op 21 maart 450 man verwacht in de sporthal van Wingene.

TIELT: In het regiohuis Familiezorg in de Krommewalstraat stond op woensdag 18 maart een muzieknamiddag voor personen met dementie gepland. Leerlingen van de Tieltse academie zouden er samen met een jeugdkoor optreden. Aangezien het risicogroepen betreft is de activiteit geschrapt.

TIELT/regio: De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft beslist om alle jeugd- en amateur voetbalwedstrijden en trainingen van zowel veldvoetbal, futsal en minivoetbal te schrappen tot en met 31 maart.

TIELT: Basisschool De Springplank schrapt de kaas-en wijnavond van zaterdag.

TIELT: Het Tieltse carnaval is afgelast.

WINGENE: De lentereceptie die de CD&V-afdeling van Wingene-Zwevezele zondag gepland had, met nationaal voorzitter Joachim Coens als eregast, is afgelast.

AARSELE: Run For Fara, de sponsorloop van BS De Wijzer in het kader van de pyjamadag van Bednet, gaat wel door, zij het op een aangepaste locatie. Er wordt niet op de sportvelden gelopen, maar wel op de speelplaats en in de aanpalende straat. De loop vindt vrijdag tijdens de schooluren plaats, dus veel externe supporters zijn daarbij sowieso niet aan de orde. Fara zelf, die nog steeds met leukemie kampt, moet trouwens terug van thuis uit lessen volgen.

KANEGEM: De geplande feestelijkheden rond het 100-jarige bestaan van de Landelijke Gilde en de 90ste verjaardag van KVLV/Fermzijn geschrapt.

RUISELEDE: Het ukeleleconcert van de vereniging Ukelele-a-gogo, dat zaterdag om 20 uur op de zolder van Het Portaal zou plaatsvinden, is geschrapt

PITTEM: Het gemeentebestuur van Pittem heeft beslist om alle gemeentelijke activiteiten (op vlak van jeugd, sport, cultuur, bibliotheek,...) vanaf morgen 13 maart te annuleren. Onder deze maatregel vallen ook de vergaderingen van de gemeentelijke adviesraden, de sportkampen en de speelplein- en tienerwerking van pittem. De maatregelen gelden voorlopig tot 19 april.

PITTEM: De voordracht van Sven Nys in de Fontein vanavond is ook afgelast. Eerder liet Frank Balcaen van de Landelijke Gilde van Pittem nog weten dat de lezing zou door gaan, maar daar is op het laatste moment toch verandering in gekomen. De voordracht was uitverkocht. De 290 mensen die een kaart hebben kunnen er op rekenen dat de lezing op een latere datum opnieuw ingepland zal worden.

PITTEM: De derde editie van de Rodeneuzentocht, een sneukeltocht van KSV Pittem die zaterdagavond zou plaatsvinden, is afgelast.

MEULEBEKE: De fuif Nacht van de Stier van KLJ Meulebeke van 14 maart is afgelast.

MEULEBEKE: Het accordeonfestival dat de Accomusicband uit Tielt dit weekend in dienstencentrum Ter Deeve in Meulebeke zou organiseren is afgelast. Er volgt later een nieuwe datum.

MEULEBEKE: De comedy-avond van het oudercomité van Basisschool Sint-Antonius op ‘t Veld van 14 maart is geannuleerd.

LICHTERVELDE/ZWEVEZELE: De pastorale eenheid Sint-Margareta laat weten dat de catecheselessen voor vormelingen op 14 maart in de St.-Aldegondiskerk van Zwevezele geschrapt zijn. Ook de aperitiefstop na de avondmis ten voordele van Broederlijk Delen gaat niet door. De solidaire maaltijd in de Turfhauwe op zondag 22 maart wordt afgelast, net als het abdijbezoek aan Averbode op 24 maart in samenwerking met Okra en Samana. Ook de bedevaart naar Oostakker met St.-Henricus op 25 maart gaat niet door.

LICHTERVELDE: Het tweejaarlijkse kleuterfeest van basisschool ‘t Vlot dat op dinsdag 17 en woensdag 18 maart in OC De Schouw zou plaatsvinden is geschrapt.

LICHTERVELDE: Het eetfestijn van de ouderraad van basisschool Het Beverbos, dat op 22 maart gepland was, wordt afgelast. Wie reeds betaalde krijgt het volledige bedrag terug.

LICHTERVELDE: De tweedehandsbeurs van de Gezinsbond van aanstaande zaterdag in OC De Schouw is afgelast.