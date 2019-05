Affiche Melkrock compleet, Luc Dufourmont presenteert VDI

23 mei 2019

13u09

Bron: VDI 3 Tielt De vzw Heelal heeft de laatste namen voor de 22ste editie van Melkrock gelost. Het festival, dat op zondag 11 augustus aan de Watewyweide in de Hondstraat plaatsvindt, pakt uit met twee nieuwe namen en een presentator.

Zo komt SLOW Crush langs en kun je er ook genieten van de muziek van Little Jimmy – The Original Belgian Blues Tigers. Presentator wordt Luc Dufourmont, ook bekend als frontman van de band Id!ots en als acteur in Bevergem.

Eerder raakte al bekend dat STAKE, Spinvis, Jaguar Jaguar, Cravon Sun, Radio Topkaas, Mooneye, Vito, PAARD en Bagudebastard van de partij zullen zijn. Info en tickets op www.melkrock.com.