ACV viert 75 jaar sociale zekerheid met pralines in Sint-Andriesziekenhuis Sam Vanacker

25 februari 2020

14u54 1 Tielt Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen trakteert het ACV met een pralientje om 75 jaar sociale zekerheid te vieren. Ook in Tielt werden pralines uitgedeeld. Dinsdagvoormiddag vatten enkele regionale medewerkers post in de inkomhal van het Sint-Andriesziekenhuis.

De actie kadert binnen de campagne ‘Iedereen bij – voor de sterkste sociale zekerheid’ van ACV West-Vlaanderen. Met die campagne wil het ACV wijzen op de positieve effecten ervan. “Sommige politici en werkgevers nemen de sociale zekerheid graag in het vizier als het gaat over mogelijke besparingen, maar daarbij wordt vergeten hoe zeer ieder van ons belang heeft bij een sterke sociale zekerheid”, zegt zoneverantwoordelijke Emma Verbeken. “Wie geniet niet van de terugbetaling van dokterskosten en medische kosten? Bij wie is het kindergeld niet welkom? Dankzij de inkomensvervangende uitkeringen vallen mensen niet meteen in armoede als ze zonder werk vallen, op pensioen gaan of slachtoffer worden van een ongeval. De risico’s die de sociale zekerheid dekt, loeren voor iedereen om het hoekje en iedereen verdient bescherming.”

Meer info over de campagne is te vinden op de website van ACV West-Vlaanderen.