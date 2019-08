Academies houden inschrijvingsdagen SVR

14 augustus 2019

14u23 0 Tielt De Stedelijke Kunstacademie en de Tieltse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord houden op 28, 29 en 30 augustus drie inschrijvingsdagen voor nieuwe cursisten.

Iedereen die zijn artistieke vaardigheden wil ontwikkelen, is welkom. Gespecialiseerde lesgevers zorgen samen voor een ruim vormingsaanbod op vlak van muziek, woordkunst of beeldende kunsten. Inschrijven voor het academiejaar 2019-2020 kan op www.academietielt.be of ter plaatse tijdens de inschrijvingsdagen. De secretariaatsmedewerkers zijn op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus paraat tussen 14 en 19 uur. Ook tussen 1 en 30 september kan er tijdens de openingsuren van het secretariaat ter plaatse ingeschreven worden.